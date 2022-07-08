***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri31.685,61 % 0,00912207Tescil ve İlan Giderleri6.670 % 0,00192025Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.858 % 0,0008228Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri169.918,64 % 0,0489184Fon Yönetim Ücreti2.583.984,5 % 0,74391122Hisse Senedi Komisyonu54.172,67 % 0,01559594Tahvil Bono Komisyonu74.618,35 % 0,02148211Gecelik Ters Repo Komisyonu126.344,65 % 0,03637375Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.171,46 % 0,00062515Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.466,7 % 0,00042225Türev Araçlar Komisyonu3.549,98 % 0,00102201Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.260,13 % 0,00468118TOPLAM GİDERLER3.073.700,69 % 0,88489712DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ347.351.191,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044467BIST