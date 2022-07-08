***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri60.418,94 % 0,01066677Tescil ve İlan Giderleri4.460 % 0,0007874Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.329 % 0,00058772Alınan Kredi Faizleri6.218.811,09 % 1,09791091Saklama Ücretleri425.830,67 % 0,07517902Fon Yönetim Ücreti4.213.675,02 % 0,74391065Hisse Senedi Komisyonu5.850.648,23 % 1,03291296Tahvil Bono Komisyonu7.208,15 % 0,00127258Gecelik Ters Repo Komisyonu211.069,18 % 0,03726358Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.466,7 % 0,00025894Türev Araçlar Komisyonu1.043.638,2 % 0,18425094Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.888,38 % 0,00562979TOPLAM GİDERLER18.072.443,56 % 3,19063125DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ566.422.194,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044468BIST