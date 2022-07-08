***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri735,5 % 0,01089072Tescil ve İlan Giderleri10.007,62 % 0,14818513Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.740 % 0,07018627Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri64.419,71 % 0,95387744Fon Yönetim Ücreti29.226,47 % 0,43276305Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.316,12 % 0,06390978Vergiler ve Diğer Harcamalar1.399,31 % 0,0207199Türev Araçlar Komisyonu0,5 % 0,0000074Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.156,29 % 0,26884436TOPLAM GİDERLER133.001,52 % 1,96938405DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.753.457,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044470BIST