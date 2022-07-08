***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.314,18 % 0,0032449Tescil ve İlan Giderleri5.484,62 % 0,00334897Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.901,5 % 0,00360352Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.890,98 % 0,03412767Fon Yönetim Ücreti852.516,37 % 0,52055622Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.291,12 % 0,00323082Gecelik Ters Repo Komisyonu284.390,23 % 0,17365192Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu42.695,77 % 0,02607052Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.466,7 % 0,00089558Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.776,68 % 0,00474853TOPLAM GİDERLER1.266.728,15 % 0,77347866DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ163.770.277,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044471BIST