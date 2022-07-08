***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri757,37 % 0,00211289Tescil ve İlan Giderleri740 % 0,00206443Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.110 % 0,00309665Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.319,1 % 0,00925953Fon Yönetim Ücreti57.096,13 % 0,15928519Hisse Senedi Komisyonu9.876,71 % 0,02755377Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar87,3 % 0,00024355Türev Araçlar Komisyonu2.023,08 % 0,00564393Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.310,45 % 0,00644563TOPLAM GİDERLER77.320,14 % 0,21570556DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.845.222,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044473BIST