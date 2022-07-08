***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri31.818,08 % 0,01106369Tescil ve İlan Giderleri3.826 % 0,00133037Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri445,89 % 0,00015504Bağımsız Denetim Ücreti6.470,1 % 0,00224976Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri185.560,39 % 0,06452252Fon Yönetim Ücreti3.525.771,68 % 1,225971Hisse Senedi Komisyonu110.140,38 % 0,03829769Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.322,28 % 0,00358923Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu45.416,61 % 0,01579213Vergiler ve Diğer Harcamalar66.115,07 % 0,02298934Türev Araçlar Komisyonu410.607,44 % 0,14277522Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.390,31 % 0,00117887TOPLAM GİDERLER4.399.884,23 % 1,52991486DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ287.590.136,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044474BIST