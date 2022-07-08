***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.704,03 % 0,01015155Tescil ve İlan Giderleri18.547,12 % 0,02443941Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.155,48 % 0,01206411Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri90.379,64 % 0,11909264Fon Yönetim Ücreti188.185 % 0,2479701Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.466,7 % 0,00193266Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.227 % 0,0042522TOPLAM GİDERLER318.664,97 % 0,41990267DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ75.890.198,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044475BIST