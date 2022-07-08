***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.155,83 % 0,00793675Tescil ve İlan Giderleri4.960,5 % 0,01826222Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.701 % 0,00994381Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.211,93 % 0,17013056Fon Yönetim Ücreti161.603,45 % 0,5949478Hisse Senedi Komisyonu93.058,92 % 0,34259912Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu909,54 % 0,0033485Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.390,18 % 0,00511799Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu13.155,59 % 0,04843269Vergiler ve Diğer Harcamalar3.938,5 % 0,0144997Türev Araçlar Komisyonu37.127,97 % 0,1366877Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.559,22 % 0,03519255TOPLAM GİDERLER376.772,63 % 1,38709939DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.162.626,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044476BIST