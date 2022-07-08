***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri177,2 % 0,00127674Tescil ve İlan Giderleri470 % 0,00338639Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri44,75 % 0,00032243Bağımsız Denetim Ücreti928,25 % 0,00668811Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.060,24 % 0,00763911Fon Yönetim Ücreti19.014,83 % 0,13700332Hisse Senedi Komisyonu2.695,57 % 0,01942179Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar220,25 % 0,00158692Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.642,98 % 0,0118378TOPLAM GİDERLER26.254,07 % 0,18916261DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.879.101,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044477BIST