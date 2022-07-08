***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.408,6 % 0,0141751Tescil ve İlan Giderleri2.700 % 0,0112283Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.050 % 0,01684245Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.880,35 % 0,11178539Fon Yönetim Ücreti35.708,93 % 0,14850018Hisse Senedi Komisyonu147.089,8 % 0,61169185Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu106,31 % 0,0004421Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.975 % 0,02068918Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar828,7 % 0,00344626Türev Araçlar Komisyonu105.803,78 % 0,43999863Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.057,32 % 0,06677643TOPLAM GİDERLER347.608,79 % 1,44557587DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.046.388,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044478BIST