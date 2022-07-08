***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri18.435,68 % 0,01569766Tescil ve İlan Giderleri2.700 % 0,002299Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.050 % 0,0034485Alınan Kredi Faizleri70.954,15 % 0,06041623Saklama Ücretleri48.717,93 % 0,04148247Fon Yönetim Ücreti1.303.257,69 % 1,10970131Hisse Senedi Komisyonu284.915,54 % 0,24260064Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu143.079,77 % 0,12182994Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.967,56 % 0,00252683Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar828,7 % 0,00070562Türev Araçlar Komisyonu287.508,71 % 0,24480868Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.593.028,72 % 1,35643632TOPLAM GİDERLER3.760.444,45 % 3,20195321DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ117.442.204,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044479BIST