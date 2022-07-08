***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri37.981,49 % 0,00843967Tescil ve İlan Giderleri6.138,68 % 0,00136404Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri266 % 0,00005911Bağımsız Denetim Ücreti2.669 % 0,00059306Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri228.977,54 % 0,05087992Fon Yönetim Ücreti3.571.877,74 % 0,79368852Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu49.318,3 % 0,01095876Gecelik Ters Repo Komisyonu135.896,44 % 0,03019685Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.115,81 % 0,00224778Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.466,7 % 0,00032591Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.812,84 % 0,00640235TOPLAM GİDERLER4.073.520,54 % 0,90515598DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ450.035.203,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044480BIST