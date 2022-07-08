***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri54.420,89 % 0,01437891Tescil ve İlan Giderleri6.965,62 % 0,00184043Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.940 % 0,00183366Alınan Kredi Faizleri10.807,46 % 0,00285551Saklama Ücretleri149.010,24 % 0,039371Fon Yönetim Ücreti465.830,05 % 0,12308011Hisse Senedi Komisyonu770.342,34 % 0,20353737Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu26.583,05 % 0,00702369Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.495,14 % 0,00039504Türev Araçlar Komisyonu715.777,23 % 0,18912035Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.162,05 % 0,00268498TOPLAM GİDERLER2.218.334,07 % 0,58612107DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ378.477.107,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044481BIST