***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.277,84 % 0,00871841Tescil ve İlan Giderleri2.800 % 0,01071697Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.200 % 0,01607545Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.280,83 % 0,10824456Fon Yönetim Ücreti250.530,41 % 0,95890238Hisse Senedi Komisyonu61.861,05 % 0,23677249Tahvil Bono Komisyonu5.458,31 % 0,02089162Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar828,7 % 0,00317184Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.230,75 % 0,07360548TOPLAM GİDERLER375.467,89 % 1,4370992DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.126.789,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044482BIST