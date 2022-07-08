***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.393,71 % 0,01059752Tescil ve İlan Giderleri9.596,62 % 0,07297094Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.681 % 0,03559347Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri110.397,07 % 0,83943908Fon Yönetim Ücreti136.030,44 % 1,03435053Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu33,37 % 0,00025374Gecelik Ters Repo Komisyonu537,12 % 0,00408416Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.322,31 % 0,02526224Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu67.618,35 % 0,51415754Vergiler ve Diğer Harcamalar7.058,18 % 0,05366911Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler55.643,5 % 0,42310297TOPLAM GİDERLER396.311,67 % 3,01348128DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.151.290,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044483BIST