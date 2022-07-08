***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri427.247,5 % 0,01069873Tescil ve İlan Giderleri8.477,12 % 0,00021228Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.370 % 0,00013447Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri586.922,15 % 0,01469716Fon Yönetim Ücreti198.050,81 % 0,0049594Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.901,88 % 0,00004763Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.835,09 % 0,00014612Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.500,83 % 0,00003758Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.645,5 % 0,0004669TOPLAM GİDERLER1.253.950,88 % 0,03140027DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.993.439.586,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044484BIST