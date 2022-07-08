***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.576,79 % 0,01117589Tescil ve İlan Giderleri912,62 % 0,00646842Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.742 % 0,03361009Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri90.518,34 % 0,64157091Fon Yönetim Ücreti209.891,57 % 1,48765791Hisse Senedi Komisyonu1.481,53 % 0,01050071Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu87.549,04 % 0,62052526Vergiler ve Diğer Harcamalar1.466,7 % 0,0103956Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.031,14 % 0,10653689TOPLAM GİDERLER413.169,73 % 2,92844166DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.108.859,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044486BIST