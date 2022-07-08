***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri25.057,88 % 0,02876974Tescil ve İlan Giderleri9.689,62 % 0,01112496Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.312 % 0,00724701Alınan Kredi Faizleri7.157,63 % 0,0082179Saklama Ücretleri45.110,87 % 0,05179321Fon Yönetim Ücreti113.506,37 % 0,13032024Hisse Senedi Komisyonu734.153,47 % 0,84290472Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu120.201,26 % 0,13800685Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.578,1 % 0,00525626Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.466,7 % 0,00168396Türev Araçlar Komisyonu737.559,2 % 0,84681495Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler72.758,79 % 0,08353666TOPLAM GİDERLER1.877.551,89 % 2,15567645DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ87.098.037,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044487BIST