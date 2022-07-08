***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.692,88 % 0,01361177Tescil ve İlan Giderleri4.942,81 % 0,0087458Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri554,89 % 0,00098182Bağımsız Denetim Ücreti3.713 % 0,00656978Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.054,67 % 0,06556448Fon Yönetim Ücreti424.890,42 % 0,75180049Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11.651,37 % 0,02061592Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.752,99 % 0,00310174Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.615,93 % 0,02232261TOPLAM GİDERLER504.868,96 % 0,8933144DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.516.379,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044488BIST