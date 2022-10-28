***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACN Fon Gider Bilgileri 2022/09Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.118,99 % 0,00104406Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri663,91 % 0,0000685Bağımsız Denetim Ücreti25.460,92 % 0,002627Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri899.914,34 % 0,09285123Fon Yönetim Ücreti6.945.532,87 % 0,71662516Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu54,5 % 0,00000562Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0% 0,8439936DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ969.200.256,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074985BIST