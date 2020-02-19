***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Hisse Senedi Şemsiye FonuFonun Süresi SüresizPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.istanbulportfoy.comFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon hisse senedi şemsiye fona bağlı olup, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yurtiçi ihraçcı paylarından oluşur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ'in 6. maddesi çerçevesinde Hisse Senedi Şemsiye Fon'a bağlı "Hisse Senedi Yoğun Fon" niteliğinde olup Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarından oluşur. Fon portföyünde yer alan ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları %80'lik oranın hesaplanmasına dahil edilir. Fon yabancı sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak, Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST 100 100 17/12/2019 - 582Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTUFAN DERİNER 17.12.2019 YÖNETİM KURULU ÜYESİ 23TUNCAY SUBAŞI 17.12.2019 PORTFÖY YÖNETİCİSİALPER ERTEKİN 17.12.2019 PORTFÖY YÖNETİCİSİİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaDereboyu Cad. No: 78 Kat: 4 34347 Ortaköy Beşiktaş İstanbul 02122275600 02122275601 info@istanbulportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-Postahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820048BIST