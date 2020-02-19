***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.02.2020 11:48
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820049
BIST
12:22119.747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 172,41
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.526
12:226,0674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0595
12:226,5562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
12:22313,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,96
|Açılış
|: 313,69
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|BJKAS
|3,31
|229.384.643
|% 12,59
|
|TSPOR
|7,15
|321.552.379
|% 10,17
|
|YBTAS
|4.480,00
|116.480
|% 9,53
|
|ISYAT
|2,60
|78.048.430
|% 9,24
|
|VERTU
|6,60
|21.681.759
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|GLBMD
|2,60
|4.064.857
|% -8,13
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,60
|501.683.506
|% 1,69
|
|ASELS
|29,26
|434.948.051
|% 0,27
|
|THYAO
|14,94
|427.197.223
|% -0,60
|
|TSPOR
|7,15
|321.552.379
|% 10,17
|
|BJKAS
|3,31
|229.384.643
|% 12,59
|
|GSRAY
|3,60
|501.683.506
|% 1,69
|
|CEMAS
|1,32
|170.822.310
|% 2,33
|
|MNDRS
|1,94
|211.517.346
|% -2,51
|
|ODAS
|2,30
|212.102.792
|% 0,88
|
|ISGYO
|1,98
|175.865.949
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8499
|7,8893
|% -0,18
|
|Frank
|6,1444
|6,1814
|% -0,06
|
|Riyal
|1,6129
|1,6210
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|5,26
|
|Altın Gr.
|314
|314
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|20,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|19,23
|
|Yarım
|1.000
|1.025
|9,30
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,65
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|58,11
|58,11
|0,36
|