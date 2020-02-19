***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYDIN ÇELİKDELEN 21 SPF Düzey 3 ve Türev AraçlarFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTUFAN DERİNER 17.12.2019 YÖNETİM KURULU ÜYESİ 23 SPF Düzey 3 ve Türev AraçlarTUNCAY SUBAŞI 17.12.2019 PORTFÖY YÖNETİCİSİ 19 SPF Düzey 3 ve Türev AraçlarALPER ERTEKİN 17.12.2019 PORTFÖY YÖNETİCİSİ 7 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlarİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaTUFAN DERİNER PORTFÖY YÖNETİCİSİ 02122275600 info@istanbulportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820050BIST