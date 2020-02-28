***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONFonun Süresi SÜRESİZPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıİSTANBUL POTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.istanbulportfoy.comFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değeriİzahname 2.3. maddesinde detaylı olarak yer almaktadır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL EndeksidirKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,006849 2,5 0Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYDIN ÇELİKDELEN 17.12.2019 19 Düzey 3 (25.07.2005, 200863), Türev Araçlar (26.05.2011, 302058)Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTufan DERİNER 17.12.2019 YÖNETİM KURULU ÜYESİ 22 Düzey 3 (07.09.2010, 204725), Türev Araçlar (12.07.2017, 308889)Tuncay SUBAŞI 17.12.2019 PORTFÖY YÖNETİCİSİ 19 Düzey 3 (28.12.2006, 202303), Türev Araçlar (14.08.2007, 300591)Alper ERTEKİN 17.12.2019 PORTFÖY YÖNETİCİSİ 7 Düzey 3 (08.11.2019, 907025), Türev Araçlar (08.11.2019, 3907032)İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaDereboyu Caddesi No.78 Kat 4, Ortaköy Beşiktaş İstanbul 02122275600 02122275601 info@istanbulportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaTufan DERİNER PORTFÖY YÖNETİCİSİ 02122275600 info@istanbulportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822767BIST