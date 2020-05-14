***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.05.2020 10:33
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TUFAN DERİNER 17.12.2019 YÖNETİM KURULU ÜYESİ 23 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
TUNCAY SUBAŞI 17.12.2019 PORTFÖY YÖNETİCİSİ 19 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
ALPER ERTEKİN 17.12.2019 PORTFÖY YÖNETİCİSİ 7 //www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844886
BIST
10:24100.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -80,34
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.380
En Düşük
99.820
10:246,9646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9632
10:247,5386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5239
10:24384,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,60
|Açılış
|: 384,68
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|SAFKR
|4,20
|382.070
|% -6,46
|
|BMELK
|3,90
|180.395
|% -6,02
|
|BEYAZ
|3,91
|114.774
|% -6,01
|
|ULUUN
|9,59
|6.112.808
|% -5,42
|
|ASELS
|29,02
|209.817.276
|% 1,26
|
|ECILC
|6,44
|141.208.188
|% 8,05
|
|GARAN
|7,80
|139.478.977
|% -1,27
|
|TTKOM
|7,49
|84.547.847
|% -0,53
|
|KOZAA
|12,57
|73.754.702
|% 1,05
|
|YGYO
|0,62
|20.052.466
|% 5,08
|
|ECILC
|6,44
|141.208.188
|% 8,05
|
|KRDMD
|2,45
|48.478.094
|% 0,41
|
|GARAN
|7,80
|139.478.977
|% -1,27
|
|TSKB
|1,01
|18.132.392
|% -2,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4827
|8,5253
|% -0,32
|
|Frank
|7,1355
|7,1785
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8494
|1,8587
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|0,26
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.519
|0,30
|
|Tam
|2.550
|2.584
|0,40
|
|Yarım
|1.244
|1.263
|0,10
|
|Çeyrek
|622
|632
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,57
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|29,71
|29,71
|0,52
|