***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTUFAN DERİNER 17.12.2019 YÖNETİM KURULU ÜYESİ 23 SPF Düzey 3 ve Türev AraçlarTUNCAY SUBAŞI 17.12.2019 PORTFÖY YÖNETİCİSİ 19 SPF Düzey 3 ve Türev AraçlarALPER ERTEKİN 17.12.2019 PORTFÖY YÖNETİCİSİ 7 //www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844886BIST