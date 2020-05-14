***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.05.2020 15:39
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00411 1,5 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844979
BIST
15:2498.937
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -1.222,22
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
15:246,9652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0102
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
15:247,5181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0206
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5090
15:24384,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,18
|Açılış
|: 383,96
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|26.923.891
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|468.398
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|131.966.299
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|127.003.788
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|56.052.327
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|995.904
|% -9,97
|
|ASELS
|28,92
|1.246.664.061
|% 0,91
|
|ECILC
|5,63
|790.513.296
|% -5,54
|
|GARAN
|7,74
|534.999.676
|% -2,03
|
|SASA
|9,17
|371.311.464
|% 0,77
|
|SELEC
|8,86
|288.427.160
|% -7,80
|
|IEYHO
|0,63
|87.451.251
|% 5,00
|
|ECILC
|5,63
|790.513.296
|% -5,54
|
|KRDMD
|2,41
|276.283.101
|% -1,23
|
|CEMAS
|1,05
|115.442.009
|% -2,78
|
|IHLGM
|1,14
|121.747.249
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4693
|8,5118
|% -0,48
|
|Frank
|7,1217
|7,1646
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8484
|1,8576
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-1,03
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.512
|-6,80
|
|Tam
|2.541
|2.577
|-6,90
|
|Yarım
|1.240
|1.260
|-3,40
|
|Çeyrek
|620
|630
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,55
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,85
|29,85
|0,66
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TSKB, EREGL
-
15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1073, 81 kaybederek (% -1.15 ) 92, 275
-
15:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, UMPAS, ISBIR, VANGD, DARDL, UZERB, VKFYO, EGCYH, CASA, EPLAS
-
15:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YONGA, TACTR, TKURU, ARTI, DENGE, IDEAS, DIRIT, IZTAR, SERVE, BRKO
-
15:41
SODSN, RYGYO, YGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında