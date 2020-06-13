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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.06.2020 17:09
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYISTP00109

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
09.03.2020

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09.00-13.30 Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.istanbulportfoy.com İzahname ve YBFde yer verilmiştir

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
İzahname ve YBFde yer verilmiştir İzahname ve YBFde yer verilmiştir

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,006849 2,5 0,006849 2,5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851107


BIST




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 12,98 25.579.537 % 10,00  
RTALB 30,14 56.847.878 % 10,00  
BRISA 12,10 99.954.879 % 10,00  
CELHA 11,01 12.328.650 % 9,99  
KSTUR 42,12 108.404 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5201 8,5628 % -0,88  
Frank 7,1327 7,1757 % -1,16  
Riyal 1,8116 1,8207 % -0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.731 2,90  
Altın Gr. 380 380 -0,30  
Cumhuriyet 2.456 2.482 -3,20  
Tam 2.529 2.551 -3,20  
Yarım 1.234 1.245 -1,60  
Çeyrek 617 623 -0,80  
Gümüş.Ons 17,46 17,49 -0,18  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 -0,05  
B. Petrol 39,03 39,03 0,48  
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