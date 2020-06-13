***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.istanbulportfoy.com İzahnamede yer verilmiştirFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon?un izleyeceği temel ilke, öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü stratejidir (Market Directional). Strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi pozisyon alır. Temel strateji yönlü olmakla birlikte mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen) işlemler ana stratejiyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek amacıyla kullanılacaktır. Yatırım yapılan varlıklarda uzun veya kısa pozisyon alınabilir. İzahnamede yer verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851110BIST