***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.ŞFonun Satış Başlangıç Tarihi 14.12.2018ISIN Kodu TRYISTP00059Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 7 yılFonun Tasfiye Tarihi 15.12.2025Fonun Yatırım Stratejisi Fon, büyüme ve gelişme potansiyeli yüksek, esas faaliyet alanı itibariyle faizsiz finans prensiplerine uygun ve halka açık olmayan anonim ile limited şirketlere, sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı hedeflemektedir. Fon?un yatırım yapmayı hedeflediği sektörler finans teknolojisi (bankacılık ödeme sistemleri, sigortacılık, finans teknolojisi hizmetleri), perakende, teknoloji, yazılım, bilişim, IOT (nesnelerin interneti), E-ticaret, ödeme sistemleri ve pazaryeri modelleri üzerine kurulmuş şirketler, bulut, büyük veri, donanım ve giyilebilir teknolojileri içeren yapılanmalardır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerÇağrı yapıldığında İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 50000Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,0082 3 25Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 21 Düzey 3 ve Türev AraçlarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlpaslan ENSARİ 14.12.2018 08.2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 04.2012- 08.2020. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler Fon Yöneticisi 2015- Devam Mapark Otopark Sistemleri Girişimi Kurucu Ortağı 2016-Devam Tuina Gıda Hizmetleri Kurucu Ortağı Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIBarış HOCAOĞLU 30.12.2020 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür 2015-2020-Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür 2012- 2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş. -Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş. -Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSITimuçin BİLGÖR 14.12.2018 2018-Devam Istanbul Portfoy Bosphorist GSYF Yatırım Komitesi Üyesi 2018 - Devam TreeT Buba Tarım ve TeknolojileriKurucu Ortak 2014-Devam Buba Ventures - Yönetim Kurulu Başkanı 2013-Devam Intellectual Property Solutions - Kurucu Ortak (Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personelBurak ÜSTAY 14.12.2018 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2020 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 1995-2014 WestLB (WestdeutscheLandesbank) Istanbul Şubesi, Hazine GMY 1992-1995 Chemicalbank A.Ş. Hazine Müdür Yardımcısı 1991-1992 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Hazine, FX Trader SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTuncay SUBAŞI 14.12.2018 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaDereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 56 01 info@istanbulportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaMüge ÇAĞLAR Yatırımcı İşlişkileri Direktörü 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901669BIST