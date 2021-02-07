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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.02.2021 09:05



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alp VAROLAN 01.07.2016 2009-2012 yılları arasında Denizbank Özel Bankacılık Özel İşlemler Bölümü nde ekip liderliği 2012 Şubat ? 2013 Eylül, Banque International Luxembourg Zurih `te Türkiye Masası Yöneticisi 2015 Kasım ayı itibariyle ise halen sürdürmekte olduğu Actus Portföy Yönetimi A.Ş de Portföy Yöneticisi 16 SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Tufan Deriner 04.02.2021 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 18 SPF DÜZEY 3 LİSANSI
Tuncay Subaşı 04.02.2021 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908001


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Tam 2.694 2.763 -29,94  
Yarım 1.302 1.336 -14,48  
Çeyrek 653 668 -7,24  
Gümüş.Ons 26,85 26,88 0,51  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,06  
B. Petrol 59,45 59,45 0,44  
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