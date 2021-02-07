***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlp VAROLAN 01.07.2016 2009-2012 yılları arasında Denizbank Özel Bankacılık Özel İşlemler Bölümü nde ekip liderliği 2012 Şubat ? 2013 Eylül, Banque International Luxembourg Zurih `te Türkiye Masası Yöneticisi 2015 Kasım ayı itibariyle ise halen sürdürmekte olduğu Actus Portföy Yönetimi A.Ş de Portföy Yöneticisi 16 SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıTuncay Subaşı 04.02.2021 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSITufan Deriner 04.02.2021 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 18 SPF DÜZEY 3 LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908004BIST