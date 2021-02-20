***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu İş Bankası A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 05.10.2017ISIN Kodu TRYACTU00068Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10Fonun Tasfiye Tarihi 05.10.2027Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halihazırda kuluçka döneminde olan ve teknoloji alanında faaliyet gösteren, teknolojisini veya iş modelini henüz kanıtlayamamış büyüme potansiyeli yüksek girişim şirketlerinin borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına yatırım yapbilir, borç-sermaye karması finansman sağlayabilir. Mevzuatın izin verdiği diğer araçlarla yüksek riskli girişim sermayesi yatırımı yapmayı ve bu şirketlere stratejik destek de sağlamak suretiyle şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler"Kaynak taahhüdü ödemelerine istinaden verilen katılma payı alım talimatları yerine getirilir. Fon'un yatırım dönemi, ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren üç (3) yıl olup, yatırım döneminden sonra katılma payı ihracı yapılmaz. Her bir kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma paylarının sayısı, taahhüdün ödenmesini takip eden ilk fiyat raporundaki Fon birim pay fiyatına göre belirlenir. Fon'a yapılacak ilk kaynak taahhüdü ödemesi 1 TL üzerinden yerine getirilir. Kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerleme raporu hazırlatılabilir. Katılma payları sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir. Bu durumda ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, katılma paylarının bedeli Fon süresinin sonundan itibaren üç (3) ay içinde Fon içtüzüğünün 16. maddesi çerçevesinde yatırımcılara ödenir. "Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli8,450 TL/AY + BSMV 0 0Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 21 Düzey 3 ve Türev AraçlarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBarış HocaoğluErcan Nuri ErgülMehmet Tuğrul TekbulutCahit GüvensoyMurat ErkurtOrhan Ayanlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaDereboyu Cad. No: 78 K:4 Ortaköy/Beşiktaş/İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 56 01 info@istanbulportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaYiğit Arslan 0212 227 56 00Semra Yüksek 0212 227 56 00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911265BIST