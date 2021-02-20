***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu İş Bankası A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 08.05.2017ISIN Kodu TRYACTU00050Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 29Fonun Tasfiye Tarihi 08.05.2046Fonun Yatırım Stratejisi T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Kamu Özel Sektör İşbirliği "PPP" projesine, proje firması olan Gaziantep Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım AŞ'ne, sermaye ile Sermaye Piyasası Kurulu Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4) 18. Madde 3/f fıkrasına uygun şekilde şirkete hissedar olunması ve borç ve sermaye finansmanın karması olarak yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlamak suretiyle yatırım yapmaktır. Proje süresi 3 yıl inşaat, 25 yıl işletme süresi olmak üzere toplam 28 yıldır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucu'ya başvurularak alım satım talimatı verilecektir. Tüm katılma payı alım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilecek ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilecektir. Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fon'a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacaktır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,3 +BSMV 0 0Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 21 Düzey 3 ve Türev AraçlarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAdnan NasBarış HocaoğluYiğit ArslanAndrew James Austin GARMANHaena ParkSunghoon KimHun Leeİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaDereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 56 01 info@istanbulportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaYiğit Arslan 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.comSemra Yüksek 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911266BIST