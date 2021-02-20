***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu İş Bankası A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 03.12.2018ISIN Kodu TRYACTU00092Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10Fonun Tasfiye Tarihi 03.12.2028Fonun Yatırım Stratejisi Fon, temel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi konusunda faaliyet gösteren girişim şirketlerine doğrudan veya III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olunması veya bu şirketlerin kurucusu olunması yoluyla getiri sağlamayı hedeflemektedir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon'un ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasını takip eden 6 aylık süre ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Belirtilen 6 aylık süre içerisinde Kurucu tarafından belirlenecek ilk pay ihraç tarihi için toplanan kaynak taahhütleri ve taleplere ilişkin pay alımı nominal değer üzerinden gerçekleştirilecektir.Nitelikli yatırımcılar, ilk kaynak taahhüdü ve talep toplama tarihini takip eden 2 yıl boyunca pay alım talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon'a katılabilir. Bu sürenin sonundan itibaren fona yeni nitelikli yatırımcı kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla, taahhüt döneminden sonra katılma payı ihracı yapılmaz. Ancak yatırımcı sözleşmesinde yer alan koşullara uymak kaydıyla ve yatırım komitesi kararıyla Fon'un ya da girişim şirketlerinin ek nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla yatırım döneminde fon katılma payı sahibi olan yatırımcılara katılma payı ihracı yapılabilir. Pay alım talimatı veya kaynak taahhüdü karşılığı 1 TL üzerinden yapılan ilk pay ihracını takip eden ihraçlarda yatırımcıların kaynak taahhüdü ödemeleri veya katılma payı alım talimatlarının vermesini takip eden ilk fiyat raporunda oluşan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon payları tasfiye dönemi hariç olmak üzere sadece Fon süresi sonunda Fon'a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacaktır. Bu durumda ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, katılma paylarının bedeli Fon süresinin sonundan itibaren üç (3) ay içinde Fon içtüzüğünün 16. maddesi çerçevesinde yatırımcılara ödenir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli1,1 +BSMV 0 0Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 21 Düzey 3 ve Türev AraçlarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlpaslan EnsariOnur MustafaoğluAndrew GarmanBarış HocaoğluYiğit Arslanİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaDereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 56 01 info@istanbulportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaYiğit Arslan 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.comSemra Yüksek 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911267BIST