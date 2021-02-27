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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.02.2021 20:59



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alpaslan Ensari (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip) 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2008-2020- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk Vkl. 04.2012- 08.2020. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler Fon Yöneticisi
Onur Mustafaoğlu 2019 – Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Enerji Yatırımları Direktörü 2019 -Devam 360 Proje Gayrimenkul Yönetici Ortak 2018 - 2019 Alcazar Turkey 1 Enerji Yatırımları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı 2018 - 2019 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Alcazar Energy GSYF Yatırım Komitesi Üyesi 2016 -2019 Alcazar Energy Türkiye Ülke Müdürü 2015 - Devam Energia MS, Bulgaria Yönetici Ortak 2013 - 2016 SunEdison Inc. İş Geliştirme Direktörü
Andrew Garman 2017 - Devam - IPM LLP - Ortak 2015 – 2017 - IPM LLP - Direktör, Finansal Modelleme ve İcra 2011 - 2014 - DWPF - Uzman 2013 – 2014 - InfraMed Management (JWPC Tafila Wind Farm Projesi) - Danışman 2009 - 2010 - Jardine Matheson & Co – Yönetici Yetiştirme Programı
Barış Hocaoğlu 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş–Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. – Genel Müdür Yardımcısı
Yiğit Arslan 2020- Devam- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2017 – 2020- Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913771


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