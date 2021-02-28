***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.02.2021 11:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
02.09.2020
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
www.istanbulportfoy.com
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.istanbulportfoy.com İzahnamede yer verilmiştir
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un ana yatırım amacı Türk Lirası cinsiden uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Fon bu amaçla, yerel para cinsinden ihraç edilmiş olan sabit ve değişken getirili kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fon, getiriyi yükseltmek amacıyla, istatiksel, teknik ve temel analizlere dayalı olarak piyasada oluşmuş fiyatın, makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak orta vadede mutlak getiriyi arttırmaya çalışır. Bu pozisyonları, kaldıraç kullanarak büyütebilir ve getiriyi yükseltmeyi amaçlar. İkili işlem (Pair Trade) – birbiriyle yüksek korelasyona sahip iki finansal ürünün birinin diğerine göre daha iyi performans göstermesinden getiri sağlamayı amaçlayan, pozisyonlara girebilir, böylelikle piyasa nötr stratejilerden de getiri elde etmeyi hedefler.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,000548 0,200 0 0
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tufan Deriner 05.06.2020 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 23 SPF Düzey 3 Lisansı
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 19 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alper Ertekin 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. - Uzman 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Müge ÇAĞLAR Yatırımcı İlişkileri Direktörü 02122275600 info@istanbulportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913787
BIST