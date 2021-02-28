***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi02.09.2020Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanıwww.istanbulportfoy.comTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşlarıFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.istanbulportfoy.com İzahnamede yer verilmiştirFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un ana yatırım amacı Türk Lirası cinsiden uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Fon bu amaçla, yerel para cinsinden ihraç edilmiş olan sabit ve değişken getirili kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fon, getiriyi yükseltmek amacıyla, istatiksel, teknik ve temel analizlere dayalı olarak piyasada oluşmuş fiyatın, makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak orta vadede mutlak getiriyi arttırmaya çalışır. Bu pozisyonları, kaldıraç kullanarak büyütebilir ve getiriyi yükseltmeyi amaçlar. İkili işlem (Pair Trade) – birbiriyle yüksek korelasyona sahip iki finansal ürünün birinin diğerine göre daha iyi performans göstermesinden getiri sağlamayı amaçlayan, pozisyonlara girebilir, böylelikle piyasa nötr stratejilerden de getiri elde etmeyi hedefler.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,000548 0,200 0 0Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTufan Deriner 05.06.2020 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 23 SPF Düzey 3 LisansıTuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 19 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIAlper Ertekin 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. - Uzman 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaMüge ÇAĞLAR Yatırımcı İlişkileri Direktörü 02122275600 info@istanbulportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913787BIST