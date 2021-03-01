***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzlem Aygül 01.03.2021 10 SPK Düzey 3 Lisans-Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTufan DERİNER 17.12.2019 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 22 Düzey 3 (07.09.2010, 204725), Türev Araçlar (12.07.2017, 308889)Tuncay SUBAŞI 17.12.2019 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 19 Düzey 3 (28.12.2006, 202303), Türev Araçlar (14.08.2007, 300591)Alper ERTEKİN 17.12.2019 2012-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Uzman 7 Düzey 3 (08.11.2019, 907025), Türev Araçlar (08.11.2019, 3907032)Alp Varolan 2009-2012 yıllar arasında Denizbank Özel Bankacılık Özel İşlemler Bölümü Ekip Liderliği, 2012 Şubat -2013 Eylül Banque International Lüxembourg Zürih 'te Türkiye Masası Yöneticisi, 2015 Kasım ayı iibariyle ise halen sürdürmekte olduğu Actus Portföy Yönetimi .A.Ş de Portföy Yöneticisi. 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913849BIST