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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.03.2021 09:07



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alpaslan Ensari 2008.2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 04.2012- 08.2020. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler Fon Yöneticisi
Barış Hocaoğlu 2015-Devam- Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. ? Genel Müdür Yardımcısı
Özge Bulut Maraşlı 1993 ? 2003 Marsa Kraft şirketinde finans ve iş geliştirme yönetimi. 2003 ? 2006 Sabancı Holding A.Ş?de birçok sektörde danışmanlık yaptı. Kanal D ve D Yapım şirketlerinden sorumlu CEO?su ve Doğan TV CEO yardımcısı. Halen Doğan Holding YK Danışmanı May Yapım Yönetici Ortağı Fabu Mühendislik A.Ş. YK Başkanı Doğan Müzik Net D Slowtürk D Yapım Şirketleri YK üyesi. Fark Holding ve BIST?de halka açık Hub Girişim Sermaye şirketi Bağımsız YK üyesidir. B.Ü. Ekonomi bölümü mezunudur. S.Ü. Master derecesi
Erk Toros üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi?nde tamamlamıştır. 1999-2009 yılları arası MKE Ankaragücü Futbol Kulubü?nün Genel Müdürlüğü görevini yerine getiren Toros aynı zamanda 2002-2005 yılları arası Türkiye Süper Lig Kulüpleri Derneği?nde Genel Sekreterlik yapmıştır. 2011-2015 yılları arası Rispect Sports Agency şirketinde ortaklık yapmış 2009 yılında kurulan Players Agent TRS?de halen ortaklığı bulunmaktadır. Yine aynı şirkette 2016?dan beri Oyuncu Temsiliği yapmaktadır.
Bora Koçyiğit üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi ve Southeastern University ortak programında tamamlamış olup Yeditepe Ünv işletme yüksek lisansını bitirmiştir. 2005 yılında Digitürkte spor hakları biriminde uzman olarak başladığı görevine 2010 yılı itibariyle Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. 2014 yılında Riot Gamesin Türkiye ofisinde E-Spor biriminin başına geçen Koçyiğit 2017 Ocak-2019 Haziran arasında Ülke Müdürü olarak görev yapmıştır.
Yiğit Aslan (Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel) 2017 ? 2020 - Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915760


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