***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.03.2021 20:27
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Fonun Süresi Süresiz
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon Payları alım satımı Kurucu nezdinde yapılacaktır
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.istanbulportfoy.com İzahnamede yer verilmiştir
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.Fon istatiksel ve temel analizlere dayalı olarak vadeli ve spot piyasalarda arbitraj fırsatlarını yakalamayı hedeflemektedir. Bu nedenle bir enstrümanda aldığı uzun pozisyonu başka bir enstrümanda kısa pozisyon alarak kendini korumayı ana prensip olarak uygulamaktadır. Arbitraj fırsatlarındaki getiriyi yükseltmek amacıyla fon kaldıraç kullanmaktadır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST KYD Aylık TL Mevduat Endeksi + %5 100
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00068 0,25 Bulunmamaktadır Bulunmamaktadır
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 21 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tufan Deriner 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 23 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 19 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
Alkım Biket 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4, Ortaköy Beşiktaş İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 56 01 info@istanbulportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Müge Çağlar Yatırımcı İlişkileri Direktörü 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917095
BIST