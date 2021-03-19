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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.03.2021 11:03



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alpaslan ENSARİ 14.12.2018 08.2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 04.2012- 08.2020. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler Fon Yöneticisi 2015- Devam Mapark Otopark Sistemleri Girişimi Kurucu Ortağı 2016-Devam Tuina Gıda Hizmetleri Kurucu Ortağı Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Barış HOCAOĞLU 30.12.2020 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür 2015-2020-Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür 2012- 2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş. -Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş. -Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Neda SOYDAN 01.02.2021 2020 - Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. GSYF Birimi yöneticisi 2015 - 2020 Boğaziçi Üniversitesi Business Angels (Melek Yatırımcı Ağı) Yönetim Kurulu Üyesi 2011 - 2015 Eksoy Kimya Genel Müdür 2001 - 2011 Eksoy Kimya Fabrika Müdürü Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel
Burak ÜSTAY 14.12.2018 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2020 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 1995-2014 WestLB (WestdeutscheLandesbank) Istanbul Şubesi, Hazine GMY 1992-1995 Chemicalbank A.Ş. Hazine Müdür Yardımcısı 1991-1992 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Hazine, FX Trader SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919210


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