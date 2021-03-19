***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.03.2021 11:03
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alpaslan ENSARİ 14.12.2018 08.2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 04.2012- 08.2020. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler Fon Yöneticisi 2015- Devam Mapark Otopark Sistemleri Girişimi Kurucu Ortağı 2016-Devam Tuina Gıda Hizmetleri Kurucu Ortağı Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Barış HOCAOĞLU 30.12.2020 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür 2015-2020-Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür 2012- 2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş. -Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş. -Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Neda SOYDAN 01.02.2021 2020 - Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. GSYF Birimi yöneticisi 2015 - 2020 Boğaziçi Üniversitesi Business Angels (Melek Yatırımcı Ağı) Yönetim Kurulu Üyesi 2011 - 2015 Eksoy Kimya Genel Müdür 2001 - 2011 Eksoy Kimya Fabrika Müdürü Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel
Burak ÜSTAY 14.12.2018 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2020 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 1995-2014 WestLB (WestdeutscheLandesbank) Istanbul Şubesi, Hazine GMY 1992-1995 Chemicalbank A.Ş. Hazine Müdür Yardımcısı 1991-1992 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Hazine, FX Trader SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919210
BIST
15:171.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -24,78
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:177,2658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0568
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:178,6511
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0873
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
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8,7866
En Düşük
8,6147
15:17406,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,48
|Açılış
|: 406,26
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:15
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.348.231
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.281.492
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|VESTL
|31,68
|574.173.730
|% 8,64
|
|CLEBI
|298,30
|432.970.966
|% -9,61
|
|DOKTA
|36,92
|8.657.908
|% -9,33
|
|SANKO
|13,11
|101.273.278
|% -8,90
|
|MNDRS
|3,35
|142.265.460
|% -8,22
|
|ALBRK
|1,84
|96.863.349
|% -7,54
|
|FROTO
|213,80
|1.383.670.006
|% 0,85
|
|THYAO
|13,74
|1.036.506.883
|% -1,43
|
|GLYHO
|6,09
|809.657.061
|% -4,40
|
|SISE
|7,67
|693.847.404
|% -2,04
|
|GARAN
|8,87
|689.422.204
|% -1,88
|
|SKBNK
|1,30
|261.120.297
|% -2,99
|
|TSKB
|1,62
|241.822.305
|% -4,71
|
|EKGYO
|2,09
|292.454.726
|% -3,69
|
|GLYHO
|6,09
|809.657.061
|% -4,40
|
|ODAS
|3,75
|478.657.279
|% -6,72
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2594
|7,2627
|% -0,82
|
|Euro
|8,6300
|8,6400
|% -1,82
|
|Sterlin
|10,0608
|10,1113
|% -1,05
|
|Frank
|7,7787
|7,8256
|% -1,06
|
|Riyal
|1,9281
|1,9378
|% -0,92
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.755
|-25,39
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-12,29
|
|Çeyrek
|651
|666
|-6,14
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,31
|0,24
|