***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon, yalnızca GSYF Tebliği?nde belirtilen girişim şirketi kriterlerini karşılayan ve başta dijital teknoloji şirketleri olmak üzere bu teknolojiyi kullanarak hizmet sektöründe faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmak sureti ile getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon?un yatırım odağına giren şirketlerin temel özellikleri arasında gelir üretebilme ve büyüme potansiyeline sahip olmaları yer almaktadır. Fon, Türkiye?de herhangi bir mevzuata uygun olmayan bir ürünün üretimi, ticareti veya hizmetin verilmesi ile ilgili faaliyetlerle iştigal eden şirketlere yatırım yapmayacaktır. Yatırımlardan çıkış yolu olarak şirketlerin finansal veya stratejik bir yatırımcıya satılması en olası senaryolar olarak öne çıkmaktadır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma payları nakdin yanı sıra iştirak payları karşılığında da ihraç edilir. Kaynak taahhütleri sadece nakit olarak verilebilecek, kaynak taahhüdü dışında katılma payı alımı sadece iştirak payı karşılığında yapılabilecektir. İştirak payı karşılığında fona katılan yatırımcılar, Kurucu?nun belirleyeceği dönemlerde ödenmek üzere eşzamanlı olarak kaynak taahhüdünde bulunurlar. İlk Kapanış?tan sonra tasfiye döneminin başına kadar yeni yatırımcılar ancak yatırım komitesinin onayı ile fona katılabilirler. İlk Kapanış sonrası Fon?a yeni bir kaynak taahhüdü verilmesi veya iştirak payı karşılığı alım talimatı verilmesi durumunda, Fon?un mevcut katılma payı sahipleri ile yeni kaynak taahhüdü kapsamında Fon katılma paylarını alacak yatırımcılar arasında, Yatırım Komitesi kararı ile, denkleştirme yapılabilir. Denkleştirmeye ilişkin ayrıntılı açıklamalara yatırımcı sözleşmesinde yer verilir. Fona yeni yatırımcı alınmasına ilişkin esaslara yatırımcı sözleşmesinde yer verilir. Ayrıca yatırımcılar, İlk Kapanış?tan itibaren tasfiye dönemine kadar ek kaynak taahhüdünde bulunabilirler.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli1500,000 TL+BSMVFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlpaslan ENSARİ 08.2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 04.2012- 08.2020. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler Fon Yöneticisi 2015- Devam Mapark Otopark Sistemleri Girişimi Kurucu Ortağı 2016-Devam Tuina Gıda Hizmetleri Kurucu Ortağı Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIBarış Hocaoğlu 29.01.2021 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür 2015-Devam- Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür/YK Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. ? Genel Müdür Yardımcısı SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIYiğit Arslan 29.01.2021 2020- Devam- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2017 ? 2020- Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy YöneticisiRanda Selin DİLMENER GÖRAL 29.01.2021 2009 - Devam Turk Ventures Advisory Limited İrtibat Bürosu - Yönetici 2008 - 2009 Barclays Capital - Yatırım Bankacısı 2007 - 2008 Lehman Brother - Yatırım BankacısıHatice Hale ÖZSOY BIYIKLI 29.01.2021 2008 - Devam Turk Ventures Advisory Limited İrtibat Bürosu - Direktör 2006 - 2008 Goldman Sachs - Yatırım Bankacısı 2002 - 2004 Boston Consulting Group - Danışman 2000 - 2002 Anderson Business Consulting Group - DanışmanAziz TAŞDEMİR 29.01.2021 2016 - Devam Turk Ventures Advisory Limited İrtibat Bürosu - Yönetici 2014 - 2016 Harvard Business School - İşletme Yüksek Lisansı 2011 - 2014 McKinsey - DanışmanSerkan GÜVEN 29.01.2021 2018 - Devam Turk Ventures Advisory Limited İrtibat Bürosu - Yönetici 2015 - 2018 Morgan Stanley - Yatırım Bankacısı 2014 - 2015 Goldman Sachs - Yatırım Bankacısıİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaSemra Yüksek 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.comYiğit Arslan 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919515BIST