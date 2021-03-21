***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Değişken Şemsiye FonFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, getiri potansiyeli yüksek, likit varlıklar tercih edilir. Fon, olumsuz piyasa şartlarının hakim olduğu dönemlerde yatırımcıyı piyasa kayıplarından korumak amaçlı, fon portföyünde bulunan hisse senedi ağırlığını vadeli işlem sözleşmelerinde alacağı ters pozisyonlarla -%30'a (eksi yüzde otuz) çekebilir. Fon, iyimser piyasa koşullarının hakim olduğu dönemlerde portföyündeki yatırım amaçlı hisse senedi ağırlığını vadeli işlemler sözleşmelerini kullanarak +%60'a (artı yüzde altmış) çekebilir İzahname ve YBFde yer verilmiştirKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,003287 1,2 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919526BIST