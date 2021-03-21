Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.03.2021 14:45



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Değişken Şemsiye Fon

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.istanbulportfoy.com Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkelere fon izahnamesinde yer verilmektedir

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun stratejisi değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları temel olarak yurt içi ortaklık payları, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulacaktır. Olumsuz piyasa şartları oluşması durumunda yatırımcıları olası değer kayıplarından korumak amacıyla fon, pay senedi endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir. İzahname ve YBFde yer verilmiştir

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BİST100 GETİRİ ENDEKSİ 55
KYD DİBS 547 Gün 20
KYD ÖSBA Değişken 15
BİST-KYD TL O/N Net Repo Endeksi 10

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,003288 1,2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919528


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.529
Değişim :  -1,41% |  -21,94
Açılış :  1.549  
Önceki Kapanış :  1.551  
En Yüksek
1.554 En Düşük
1.511
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 18,70 1.130.771 % 10,00  
ARSAN 10,13 11.009.497 % 9,99  
ISKPL 41,94 120.214.113 % 9,96  
TRILC 28,48 57.926.896 % 9,96  
BLCYT 12,60 140.037.602 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2111 7,2158 % -1,46  
Euro 8,5851 8,6003 % -1,58  
Sterlin 9,9740 10,0240 % -1,90  
Frank 7,7327 7,7793 % -1,64  
Riyal 1,9181 1,9278 % -1,43  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.745 1.745 8,61  
Altın Gr. 404 404 -4,31  
Cumhuriyet 2.700 2.741 -26,00  
Tam 2.687 2.756 -24,14  
Yarım 1.299 1.333 -11,68  
Çeyrek 651 667 -5,84  
Gümüş.Ons 26,22 26,25 0,17  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 -0,06  
B. Petrol 64,52 64,52 1,24  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru