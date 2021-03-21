***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un ana yatırım stratejisi, Fon yöneticisin hedefi, önceden belirlenmiş ve düzenli olarak takip edilen risk ile en yüksek mutlak getiriyi elde etmektir. Fon, ağırlıklı olarak yabancı borsalarda kote olmuş yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, tahvillerine ve yabancı ülkelerin ihraç ettiği tahvil ve bonolara ve bunlar üzerine yazılmış türev araçlara yatırım yapar. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, uluslararası piyasalarda işlem gören şirketlerin ortaklık payları, sabit getirili ürünler, pariteler, endeksler ve emtialar üzerine yazılmış olan türev araçları kullanarak önceden belirlenmiş ve düzenli olarak takip edilen riskler doğrultusunda getiri maksimizasyonu yapmaktır. Dolayısıyla, belirli dönemlerde fonun performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir. İzahname ve YBFde yer verilmiştirFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.S&P 500 Total Getiri Endeksi 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,008219 3 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919532BIST