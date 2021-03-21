***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değeri. Fon'un ana yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Türkiye ve gelişmekte olan ülke piyasalarında, ve gelişmiş ülke piyasalarında uzun vadeli değer yaratma potansiyeli olan şirketlerin ortaklık paylarına ve bono/tahvillerine yatırım yapmak (uzun pozisyon) ve potansiyeli sınırlı olan şirketlerin ortaklık paylarında ve borsa endekslerinde açığa satış yapmak suretiyle Fon'u genel piyasa düşüşlerine karşı korumak (kısa pozisyon), yerel ülke para birimlerinin TL'ye karşı yüksek değer kayıplarına karşı döviz türev pozisyonları ile korumak ve yatırımcıya sürekli TL olarak mutlak getiri sağlamaktır. İzahnamede yer verilmiştirFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00411 1,5 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919535BIST