***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.03.2021 17:29
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fon
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
varlık ve ihraççı bazında uygun bir varlık dağılımı belirleyerek sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak düşük volatilite ile Türk Lirası bazında portföy değerini artırarak reel bir getiri sağlamaktır. Fon, portföyünde asıl olarak Türk Lirası aktiflere yer verecek olmasına rağmen, yatırım stratejisine uygun olarak uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı yabancı para cinsinden varlıklara da yatırım yapabilecek olup, Türk Lirası getiri sağlamak ve kur riskinden korunma amaçlı işlemler yapabilir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0015 0,55 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919546
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.511
18:057,2158
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -0,1068
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,1897
18:058,6003
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,1381
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,5682
18:05404,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -3,97
|Açılış
|: 404,43
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
402,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|18,70
|1.130.771
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|11.009.497
|% 9,99
|
|ISKPL
|41,94
|120.214.113
|% 9,96
|
|TRILC
|28,48
|57.926.896
|% 9,96
|
|BLCYT
|12,60
|140.037.602
|% 9,95
|
|DOKTA
|36,66
|11.888.564
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,00
|524.715.596
|% -8,48
|
|YESIL
|105,30
|107.375.778
|% -7,95
|
|SANKO
|13,29
|143.250.217
|% -7,64
|
|DENGE
|6,95
|2.149.658
|% -7,33
|
|FROTO
|228,40
|2.558.117.763
|% 7,74
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|1.531.787.835
|% -1,08
|
|GARAN
|8,86
|1.235.533.828
|% -1,99
|
|VESTL
|31,64
|1.160.606.949
|% 8,50
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,10
|573.716.507
|% -3,23
|
|SKBNK
|1,30
|349.067.155
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|315.696.370
|% -4,12
|
|ODAS
|3,76
|670.339.046
|% -6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2111
|7,2158
|% -1,46
|
|Euro
|8,5851
|8,6003
|% -1,58
|
|Sterlin
|9,9740
|10,0240
|% -1,90
|
|Frank
|7,7327
|7,7793
|% -1,64
|
|Riyal
|1,9181
|1,9278
|% -1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|8,61
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,31
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.756
|-24,14
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,68
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,25
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,52
|64,52
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ERBOS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 65.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 172 adet işlem
-
17:58SANKO
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 386, 080 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 5 kaybederek (% -2.18 ) 1, 590
-
17:57XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 22, 772.00 milyon TL de
-
17:57YYAPI
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 428, 184 adet işlem