***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Borçlanma Araçları Şemsiye FonuFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak gelişmekte olan piyasalarda ABD Doları, Euro, İsviçre Frangı başta olmak üzere döviz cinsinden ihraç edilen yabancı borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne devlet tahvili/bonosu, devlet garantili tahvil/bono, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kamu ve özel sektör kira sertifikaları (SUKUK) dahil edilecektir. İzahname ve YBFde yer verilmiştirKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,006849 2,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919527BIST