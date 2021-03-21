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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.03.2021 16:58



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYISTP00117

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon istatiksel, teknik ve temel analizlere dayalı olarak piyasada oluşmuş fiyatın, makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak orta vadede mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu pozisyonları, kaldıraç kullanarak büyütebilir ve getiriyi yükseltmeyi amaçlar. İkili işlem (Pair Trade) – birbiriyle yüksek korelasyona sahip iki finansal ürünün birinin diğerine göre daha iyi performans göstermesinden getiri sağlamayı amaçlayan, pozisyonlara girebilir, böylelikle piyasa nötr stratejilerden de getiri elde etmeyi hedefler. İzahname ve YBFde yer verilmiştir

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,006849 2,5 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4, Ortaköy Beşiktaş İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 56 01 info@istanbulportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Tufan DERİNER PORTFÖY YÖNETİCİSİ 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919541


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Cumhuriyet 2.892 2.935 119,00  
Tam 2.879 2.953 121,41  
Yarım 1.391 1.429 58,73  
Çeyrek 698 714 29,37  
Gümüş.Ons 25,70 25,73 -0,53  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,38  
B. Petrol 64,18 64,18 -0,37  
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