***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.06.2021 19:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
Fonun Süresi SÜRESİZ
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhra
16:101.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,14
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
16:108,4840
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1059
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
16:1010,3367
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,1303
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
16:10516,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -5,04
|Açılış
|: 516,60
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler16:10
|EMKEL
|2,09
|5.779.331
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.875.837
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|429.187.995
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|13.608.784
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.517.012
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|67.304.666
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.199.003
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.015.459
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|23.983.849
|% -9,95
|
|KOZAL
|129,20
|1.881.520.565
|% 2,95
|
|GARAN
|8,46
|1.101.332.710
|% 1,20
|
|THYAO
|14,48
|877.133.619
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,12
|511.143.183
|% 3,92
|
|KOZAA
|16,48
|467.628.309
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,12
|511.143.183
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,28
|370.798.695
|% 0,44
|
|GARAN
|8,46
|1.101.332.710
|% 1,20
|
|IHLGM
|1,27
|113.982.468
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,63
|54.117.276
|% 1,61
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4822
|8,4840
|% -1,23
|
|Euro
|10,3300
|10,3367
|% -1,24
|
|Sterlin
|11,9790
|12,0391
|% -0,90
|
|Frank
|9,4379
|9,4948
|% -1,18
|
|Riyal
|2,2577
|2,2690
|% -1,13
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|3,36
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-4,86
|
|Cumhuriyet
|3.412
|3.464
|-43,00
|
|Tam
|3.398
|3.486
|-39,04
|
|Yarım
|1.642
|1.686
|-18,89
|
|Çeyrek
|824
|843
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,87
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,68
|72,68
|0,46
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:22BERA
Yüzde 6.26 oranında artışla 24.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 623, 775 adet işlem
-
16:21XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 11, 812.00 milyon TL de
-
16:21YAYLA
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 678, 712 adet işlem
-
16:20SAFKR
Yüzde 5.26 oranında artışla 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 808, 354 adet işlem
-
16:19DZGYO
Yüzde 7.61 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 542, 393 adet işlem