***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.ŞPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 8Fonun Yatırım Stratejisi Fon, global ölçekte rekabet edebilecek yüksek teknoloji ve/veya yenilikçi iş model üreten tohum aşaması, erken aşama ve büyüme aşaması girişim şirketlerine doğrudan veya III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olunması veya bu şirketlerin kurucusu olunması veya yatırım fonlarından katılma payları satın alınması yoluyla getiri sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, Fon toplam Kaynak Taahhüdü'nün %20'sine karşılık gelecek tutarı İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Twozero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na yönlendirmeyi taahhüt etmeyi planlamaktadır.Fon, belirlenen girişim şirketlerinin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına yatırım yapabilir, borç-sermaye karması finansman sağlayabilir. Mevzuatın izin verdiği diğer araçlarla yüksek riskli girişim sermayesi yatırımı yapmayı ve bu şirketlere stratejik destek de sağlamak suretiyle şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.Fon'un yatırım döneminden sonra yeni yatırım yapılmaz, ancak mevcut yatırımlara ilave kaynak aktarılması mümkündürFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 21 Düzey 3 ve Türev AraçlarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlpaslan Ensari • 08.2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi • 04.2012- 08.2020. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili • 2008-2012 Mira Menkul Değerler Fon Yöneticisi • 2015- Devam Mapark Otopark Sistemleri Girişimi Kurucu Ortağı • 2016-Devam Tuina Gıda Hizmetleri Kurucu Ortağı Girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi olarak atanan komite üyesiBarış Hocaoğlu • 2020- Devam – İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür • 2015- 2020 – Actus Portföy Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi • 2012- 2015 – AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür • 2009- 2012- Global Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür • 2001- 2009- Global Menkul Değerler A.Ş.- Genel Müdür YardımcısıYiğit Arslan • 2020-Devam – İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. – Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör • 2017-2020– Actus Portföy Yönetimi A.Ş. – Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör • 2012-2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi • 2011- 2012- Rhea Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi • 2009-2011 – İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Uluslararası Piyasalar Uzmanı • 2007- 2009 Bentley Üniversitesi Vakıf Fonu- Yardımcı Portföy Yöneticisi Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personelMehmet Tuğrul Tekbulut • 1976-1980 Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü • 1980-1983 Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans • 1997-1999 Harvard Business School - Owner and President Management Programı • 2004-2006 Sabancı Üniversitesi – Biyomühendislik Yüksek Lisans • 2006-2009 – Tübisad Yönetim Kurulu Başkanı • 1984 – devam – Logo Yazılım kurucusu ve Yönetim Kurulu BaşkanıMehmet Buğra Koyuncu • 1987-1993 İstanbul Teknik Üniversitesi - Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü • 1993 – 2004 Logo Yazılım - Sistem Analisti, Proje Yöneticisi – Ürün Geliştirme Müdürü • 2004- 2011 Logo Yazılım - Genel Müdür • 2011- 2019 Logo Yazılım – İcra Kurulu Başkanı • 2019 – devam Logo Grup CEO – Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıGülnur Anlaş • 1980-1984 Orta Doğu Teknik Üniversitesi – İşletme Bölümü • 1987 – 1989 Texas Tech University - Finans MBA • 1989 – 1991 University of Delaware – Ekonomi MA • 1984- 1987 Interbank'da müfettiş yardımcısı • 1993 -1996 Chemical Bank - Müdür • 1996-2001 Westdeutsche Landesbank AG'da kurumsal finansman Direktörü • 2001- 2005 Teba - Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı • 2006 – devam Logo Yazılım - Grup Finans BaşkanıBaşak Kural • 1998-2003 İstanbul Teknik Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği • 2014-2017 İstanbul Bilgi Üniversitesi - MBA • 2002-2005 Beko Elektronik A.Ş.- Ürün yöneticisi • 2005-2006 Borusan Telekom – Ürün Yöneticisi • 2007-2010 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.- Kıdemli Ürün Müdürü - Pazarlama • 2010-2014 Avea - Mobil İnternet Gelirlerinden sorumlu Grup Müdürü • 2014-2017 Türk Telekom- Teknoloji ve Regülasyon Stratejilerinden Sorumlu Direktör • 2017 – devam Logo Elektronik Genel Müdürüİsmail Duran • 1999- 2001 Logo Yazılım – Özel Projeler Birimi) • 2001-2003 Uluslararası Bilgisayar A.Ş ortağı ve özel bir üniversitede iki dönem misafir öğretim üyeliği yaptı. • 2003-2007 Logo Yazılım- Ar-Ge ve Altyapı Bölümü'nün çeşitli kademelerinde görev aldı. • 2007- 2015 Logo Yazılım- Ar-Ge Müdürü • 2015- 2016 Logo Yazılım Baş Mimarı • 2016- 2019 Logo Yazılım- Yazılım Mimarisi Direktörü • 2019 -devam Logo Yazılım- Teknoloji Grup BaşkanıMerve Zabcı Kara • 2017 – Devam- Blue Bridge Capital Partners – Yatırım Danışmanlık • 2012 –2017 AGI Partners, New York- Girişim Sermayesi Yatırımları Yönetici • 2010- 2012 – The University of Chicago Booth School of Business, Chicago – İşletme Yüksek Lisansı • 2009- 2010- ADM Capital, İstanbul – Girişim Sermayesi Yatırımları Yönetici • 2008- 2009- NBK Capital Partners, İstanbul – Yatırım Bankacılığı • 2006- 2008- Garanti Yatırım, İstanbul – Yatırım BankacılığıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaDereboyu Cad. No: 78 Kat: 4 34347 Ortaköy Beşiktaş / İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 56 01 info@istanbulportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaTufan Deriner 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944338BIST